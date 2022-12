Advocaat hard onderuit bij debuut als ADO-trainer, NAC in derby langs Willem II

Dick Advocaat is er zondag niet in geslaagd om zijn eerste wedstrijd als trainer van ADO Den Haag te winnen. Op bezoek bij Almere City werd met 4-1 verloren. NAC Breda was eerder op de dag in de Brabantse derby te sterk voor Willem II (1-2).

Met Advocaat voor het eerst in de dugout begon ADO goed aan de wedstrijd. In de dertiende minuut scoorde basisdebutant Malik Sellouki een fraaie treffer na een snelle uitbraak. Kort daarna schoot Ricardo Kishna een vrije trap op de lat. In de 38e minuut bracht Almere City-spits Jeredy Hilterman zijn ploeg tegen de verhouding in op gelijke hoogte met een goed geplaatste kopbal.

Na rust kwam de wedstrijd tot ontbranding. Eerst kreeg Almere een zeer goedkope strafschop na een vermeende overtreding van verdediger Tyrese Asante. Strafschopnemer Hilderman pakte het cadeautje echter niet uit: zijn inzet werd gekeerd door ADO-goalie Hugo Wentges.

Kort daarna was het wel raak voor Almere, dat een tweede penalty kreeg na een handsbal op de lijn van verdediger Daryl Werker. De Limburger kreeg bovendien een rode kaart. Na de eerdere misser van Hilterman zette Lance Duijvestijn zich nu achter de bal en dit keer was het wel raak: 2-1. Met een man meer bouwde Almere City de score nog uit naar 4-1, via Hilterman en Peña. ADO staat door nederlaag nog altijd zeventiende; Almere City nestelt zich nu op de vijfde plaats op de ranglijst.

Het is de vraag of Advocaat het tij kan keren bij de club uit zijn geboortestad. De 75-jarige kwam als speler twee periodes uit voor ADO Den Haag / FC Den Haag (158 wedstrijden), maar diende de club nog niet eerder als trainer. De drievoudig bondscoach volgde deze maand Dirk Kuijt op, die vooral teleurstelde in zijn eerste klus als hoofdtrainer en zijn ploeg slechts vier van de zestien wedstrijden zag winnen.

Lance Duijvestijn juicht nadat hij zijn ploeg Almere City op voorsprong heeft gezet tegen ADO Den Haag. Foto: Pro Shots

NAC slaat na rust toe in derby tegen Willem II

Eerder op de dag was NAC met 1-2 te sterk voor streekrivaal Willem II. De Tilburgers koesterden na 45 minuten spelen nog een 1-0-voorsprong. Luc Marijnissen maakte hands in het strafschopgebied, waarna Jeremy Bokila vanaf 11 meter de score opende. Jarchinio Antonia was voor rust namens NAC nog dicht bij de 1-1, maar trof de paal.

De club uit Breda sloeg vlak na rust echter twee keer toe. Verdediger Ruben Ligeon verschalkte doelman Kostas Lamprou met een kopbal, waarna Antonia kon profiteren van gestuntel in de defensie van Willem II: 1-2. Jizz Hornkamp had vlak voor tijd nog kans op de gelijkmaker, maar NAC-doelman Roy Kortsmit bracht redding.

Na afloop was het even onrustig bij de hoofdingang van het Koning Willem II Stadion. Boze supporters eisten het ontslag van trainer Kevin Hofland. Door de onrust moesten de spelers en stafleden van NAC enige tijd binnen blijven.

Trainer Kevin Hofland staat onder druk in Tilburg. Foto: Pro Shots

Heracles blijft koploper na winst op Roda

Koploper Heracles won met 1-3 op bezoek bij Roda JC. Na een vroege goal van Roda-speler Teun Bijleveld draaide het de wedstrijd om door doelpunten van Samuel Armenteros, Emil Hansson en Nikolai Laursen. De ploeg van trainer John Lammers heeft nu vijf punten voorsprong op PEC Zwolle, dat maandagavond nog uitkomt tegen Helmond Sport en het verschil weer op twee kan brengen.

FC Dordrecht won op bezoek bij TOP Oss met 0-1, terwijl Telstar de punten juist wél in eigen huis hield met een 1-0-zege op FC Den Bosch. FC Eindhoven won in Doetinchem met 1-2 van De Graafschap en in een Limburgse derby was VVV-Venlo met 2-1 te sterk voor MVV. Jong Utrecht won ten slotte verrassend op bezoek bij Jong Ajax: 1-2.

Uitslagen KKD zondag 11 december 2022 Willem II-NAC 1-2

Jong Ajax-Jong Utrecht 1-2

Roda JC-Heracles 1-3

Telstar-Den Bosch 1-0

Almere City-ADO 4-1

TOP-FC Dordrecht 0-1

De Graafschap-FC Eindhoven 1-2

VVV-MVV 2-1

