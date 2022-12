Ten Hag start met United zoektocht naar nieuwe aanvaller na vertrek Ronaldo

Erik ten Hag hoopt op korte termijn een nieuwe aanvaller aan de selectie van Manchester United toe te voegen. De Nederlandse coach is na het vertrek van Cristiano Ronaldo een zoektocht gestart naar een speler die zijn ploeg in aanvallend opzicht kan verbeteren.

"Als we de juiste aanvaller vinden, zullen we die zeker binnenhalen", zei Ten Hag zaterdag tijdens een trainingskamp in Spanje tegen verschillende media. "Mocht er een mooie kans voorbijlomen, dan grijpen we die met beide handen aan."

Ten Hag kreeg ook vragen over de mogelijke komst van Oranje-international Cody Gakpo. De aanvaller van PSV werd deze zomer al gelinkt aan diverse Britse clubs. In de afgelopen weken laaiden die geruchten weer op na zijn goede optredens op het WK.

"Ik ga nooit in op specifieke namen", zei Ten Hag, die afgelopen zomer de overstap maakte van Ajax naar Old Trafford. "Maar ik kan wel vertellen dat we veel spelers in de gaten houden. Achter de schermen doen we er alles aan om de juiste spelers binnen te halen."

Manchester United, dat zaterdag in een oefenduel met 1-0 verloor van Real Betis, is bezig aan een degelijk Premier League-seizoen en staat op de vijfde plek. 'The Reds' hervatten de competitie op 27 december met een thuiswedstrijd tegen Nottingham Forest.

Eerder

Aanbevolen artikelen