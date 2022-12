Feyenoord en PSV boeken probleemloze zege in oefenwedstrijd

Feyenoord heeft zaterdag een oefenwedstrijd tegen KV Oostende gewonnen. De ploeg van trainer Arne Slot was op sportcomplex Varkenoord met 2-0 te sterk voor de Belgische ploeg. PSV won in Marbella een besloten duel met Raków Częstochowa: 4-2.

Basiself Feyenoord Wellenreuther; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Timber, Kökçü, Dilrosun; Walemark, Danilo, Paixao.

WK-gangers Justin Bijlow (Nederland), Alireza Jahanbakhsh (Iran) en Sebastian Szymanski (Polen) ontbraken tegen Oostende. Alle drie de landen zijn inmiddels uitgeschakeld. Timon Wellenreuther nam onder de lat de plek van Bijlow in.

Aanvoerder Orkun Kökçü opende al na enkele minuten de score in Rotterdam. De middenvelder verzilverde een strafschop na een overtreding van de keeper van Oostende op Igor Paixão.

Slot wilde in de tweede helft andere spelers in actie zien en besloot zijn volledige elftal te wisselen. Een kwartier na rust viel de 2-0. Een schot van de zestienjarige Leo Sauer belandde via het hoofd van een Oostende-verdediger in de verre hoek. Oostende is de huidige nummer veertien van de Jupiler Pro League.

Feyenoord werkt toe naar de hervatting van het seizoen. De koploper komt op 8 januari weer in actie in de Eredivisie, als er een uitduel met FC Utrecht op het programma staat. Vier dagen later wacht een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle in de TOTO KNVB Beker.

Feyenoord na rust Marciano; Benita, Rasmussen, Lopez, Bjørkan; Wieffer, Taabouni, Bullaude; Slory, Giménez, Sauer.

Feyenoord-trainer Arne Slot zag zijn ploeg een probleemloze oefenzege boeken. Foto: Pro Shots

PSV in besloten oefenduel te sterk voor Raków Częstochowa

PSV was in een besloten oefenduel te sterk voor het Poolse Raków Częstochowa: 4-2. De Eindhovense club, die op trainingskamp is in het Spaanse Marbella, zegevierde dankzij goals van Noni Madueke, Yorbe Vertessen, Sávio en Simon Colyn.

Trainer Ruud van Nistelrooij miste nog veel vaste krachten. Zo zullen Cody Gakpo, Xavi Simons en Luuk de Jong, die vrijdagavond met Oranje werden uitgeschakeld in de kwartfinales van het WK, later instromen in de voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Érick Gutiérrez en Ibrahim Sangaré sluiten maandag al aan.

Later in de voorbereiding speelt PSV nog oefenwedstrijden tegen Serie A-clubs Sassuolo (17 december) en AC Milan (30 december). De wedstrijd tegen AC Milan wordt in het Philips Stadion gespeeld.

Voor PSV begint de tweede seizoenshelft met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam op 7 januari. Drie dagen later treffen de twee ploegen elkaar in de KNVB-beker. PSV wacht in februari een tweeluik met Sevilla in de tussenronde van de Europa League.

Opstellingen PSV Eerste helft: Benitez; Teze, Obispo, Seelt, Mauro Júnior; Van den Heuvel, Veerman, Colyn; El Ghazi, Fofana, Madueke.

Tweede helft: Benitez; Van de Blaak, Ramalho, Vos, Max; Ledezma, Doudah, Nassoh; Sávio, Til, Vertessen

