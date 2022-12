Bayern-keeper Neuer breekt been tijdens skiën en mist rest van seizoen

Bayern München-doelman Manuel Neuer heeft tijdens het skiën zijn rechterbeen gebroken. De Duitser moet daardoor de rest van het seizoen aan zich voorbij laten gaan.

"De operatie is goed gegaan. Daar wil ik de dokters voor bedanken. Maar het doet pijn dat mijn seizoen nu voorbij is."

De zware blessure van Neuer is een hard gelag voor Bayern München, waarbij de keeper al jarenlang een vaste kracht is. Normaal gesproken zal tweede keeper Sven Ulreich de aanvoerder van 'Der Rekordmeister' onder de lat vervangen.

Bayern kampt sowieso met wat personele problemen. Sadio Mané raakte in de aanloop naar het WK geblesseerd aan zijn kuit en in Qatar scheurde de Franse vleugelverdediger Lucas Hernández zijn voorste kruisband af. Het is nog niet duidelijk wanneer Mané zijn rentree kan maken. Hernández is net als Neuer de rest van het seizoen uitgeschakeld.