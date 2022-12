Ten Hag hoorde in interview voor het eerst dat Ronaldo weg wilde bij United

Erik ten Hag wist voor het explosieve interview van Cristiano Ronaldo niet dat de Portugees wilde vertrekken bij Manchester United. Vanwege de uitspraken van Ronaldo, die in gesprek met Talk TV onder anderen Ten Hag bekritiseerde, werd zijn contract ontbonden.

"In dat interview zei Cristiano voor de eerste keer hardop dat hij wilde vertrekken", zegt Ten Hag in gesprek met Engelse media. "Daarvoor was daar geen sprake van. Als club kan je zoiets niet accepteren. Dan volgen er consequenties."

De 37-jarige Ronaldo was al langer ongelukkig bij Manchester United. De vedette had vorig seizoen al geen vaste basisplaats meer. Toch besloot Ronaldo afgelopen zomer om trouw te blijven aan de club waarbij hij tussen 2003 en 2009 wél schitterde.

"We hebben afgelopen zomer één gesprek gehad", vertelde Ten Hag, die bezig is aan zijn eerste seizoen als trainer van Manchester United. "Cristiano kwam binnen en zei: 'Ik vertel je in zeven dagen of ik wil blijven'. Later kwam hij terug en zei hij dat hij niet weg wilde."

'Een speler moet weg als hij wil vertrekken'

Onder Ten Hag belandde Ronaldo al helemaal op een zijspoor. De 195-voudig international van Portugal uitte al eens zijn onvrede door in de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur als reserve enkele minuten voor tijd de kleedkamers op te zoeken. Ronaldo werd geschorst, maar niet lang daarna in genade aangenomen.

In het geruchtmakende interview met Talk TV, dat in verschillende delen naar buiten kwam, richtte Ronaldo zijn pijlen ook op Ten Hag. De vijfvoudig Wereldvoetballer van het Jaar zei geen respect te hebben voor de Nederlander, omdat hij andersom ook geen respect toont.

Door die uitspraken was een vertrek van Ronaldo onvermijdelijk. Dat vindt ook Ten Hag, die deze week nog zei dat hij geen zin meer heeft om het over de Portugees te hebben. "Het was vrij duidelijk dat hij weg wilde. En als een speler heel graag weg wil, dan moet hij ook vertrekken."

Zonder de nu clubloze Ronaldo bereidt Manchester United zich momenteel voor op de hervatting van de competitie. 'The Red Devils' spelen op 21 december het League Cup-duel met Burnley en treden zes dagen later aan tegen Nottingham Forest in de Premier League.

