Serie A eerste nationale competitie met semiautomatische buitenspeltechnologie

Als eerste nationale competitie in Europa gaat de Serie A gebruikmaken van semiautomatische buitenspeltechnologie. De Italianen introduceren het systeem, dat nu ook op het WK in Qatar wordt gebruikt, na de winterstop.

De internationale spelregelcommissie IFAB gaf afgelopen zomer toestemming om technologie te gebruiken om bij doelpunten vast te stellen of er sprake is van buitenspel. De Europese bond UEFA voerde het systeem gelijk in bij de Champions League.

Op het WK krijgt de arbitrage ook hulp van buitenspeltechnologie. Met een sensor in de bal en speciale camera's die heel nauwkeurig bepalen waar de spelers zich bevinden, kan precies worden vastgesteld of er wel of geen sprake is van buitenspel. Het systeem geeft een seintje als een speler in buitenspelpositie de bal ontvangt.

In Nederland wordt de technologie nog niet gebruikt, mede vanwege de hoge kosten. Volgens de KNVB kost het tussen de 6 en 8 miljoen euro om het systeem aan te schaffen.

"Het kan zeker iets voor de toekomst zijn", zei scheidsrechterscoördinator Dick van Egmond in augustus. "Nu nemen we ook nog even de tijd om te kijken hoe het allemaal gaat werken."

In Nederland wordt wel al enkele jaren gebruikgemaakt van de VAR. De videoarbiters kunnen ook bepalen of iemand buitenspel staat, maar dat kost soms veel tijd en is niet altijd foutloos.

