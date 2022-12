Telstar stunt tegen PSV en boekt eerste zege in Vrouwen Eredivisie

De vrouwen van Telstar hebben vrijdag voor een stunt gezorgd in de Vrouwen Eredivisie. De club boekte tegen PSV de eerste zege op het hoogste niveau: 2-0.

In het mistige Velsen-Zuid kwam de stunt van Telstar in de slotfase tot stand. Isa Gomez maakte in de zeventigste minuut de 1-0 en tien minuten later zorgde Samya Hassani voor de beslissing met de 2-0.