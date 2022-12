Trainer Sjaak Polak vertrekt na dit seizoen 'via de voordeur' bij ADO Vrouwen

Trainer Sjaak Polak neemt na dit seizoen afscheid bij ADO Den Haag Vrouwen, maakt de club vrijdag bekend. De twee partijen gaan in goed overleg uit elkaar.

Polak is bezig aan zijn vierde seizoen bij ADO Den Haag Vrouwen. Onder zijn bewind eindigde de club telkens in de subtop van de Vrouwen Eredivisie, maar werden er geen prijzen in de wacht gesleept. Op dit moment staat ADO, dat donderdag met 0-2 van Feyenoord verloor, op de vijfde plek.

"Na vier jaar is het goed dat beide partijen verder gaan kijken", zegt voorzitter Kees Punt. "Daarnaast vinden we het belangrijk dat Sjaak via de voordeur vertrekt en dat de goede samenwerking van de afgelopen jaren in stijl wordt afgesloten."

"Sjaak heeft in zijn tijd bij ADO Den Haag Vrouwen heel veel zaken rondom het eerste elftal geprofessionaliseerd en mooie resultaten weten te behalen", vervolgt Punt. "Daarvoor willen we hem bedanken."

De 46-jarige Polak hoopt op een positieve manier afscheid te kunnen nemen. "Ik wil de club, fans, speelsters en in het bijzonder mijn stafleden bedanken voor de samenwerking de afgelopen jaren", zegt hij. "We gaan er met z'n allen alles aan doen om het huidige seizoen zo succesvol mogelijk af te sluiten."

Polak speelde zelf jaren in de Eredivisie voor onder meer FC Twente en ADO Den Haag. Het is nog niet bekend wat de volgende stap in zijn loopbaan wordt.

