Vitesse breekt trainingskamp in Portugal af wegens aanhoudende regen

Vitesse vertrekt zondag al van het trainingskamp in het zuiden van Portugal, meldt de club vrijdag. De Arnhemmers zouden over vijf dagen pas naar huis gaan, maar de weersomstandigheden gooien roet in het eten.

Trainer Phillip Cocu ziet dat de regen de velden in Zuid-Portugal te veel heeft beschadigd. "Dat maakt het lastig om goed te trainen", legt hij uit op de clubsite. "We kunnen hierdoor ook minder vaak trainen dan we eigenlijk zouden willen."

Vitesse kwam dinsdag aan voor een anderhalve week durend trainingskamp in de Algarve, waar het normaal gesproken in deze periode van het jaar goed toeven is. Momenteel is alles anders en plensregent het al dagen in het zuiden van Portugal.

Cocu moest woensdag al een training schrappen en vrijdag ging er een streep door een oefenwedstrijd tegen RC Strasbourg. Toen Vitesse aankwam in het Estádio da Nora, was de selectie van de Franse club vanwege het slechte veld al richting het hotel vertrokken.

Aangezien de weersvoorspellingen voor de komende dagen weinig verbeteringen laten zien, heeft Vitesse besloten het trainingskamp zondag al af te breken. Dinsdag stond er een oefenwedstrijd tegen Excelsior op de planning, maar dat duel gaat dus niet door.

Cocu is sinds september hoofdtrainer van Vitesse. De Arnhemmers hebben onder zijn leiding zelden kunnen overtuigen en bekleden de dertiende plek in de Eredivisie. Op 7 januari wordt de competitie hervat met een uitwedstrijd tegen AZ.

