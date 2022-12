Oefenwedstrijd Vitesse in kletsnat Portugal afgelast vanwege veldkwaliteit

Het oefenduel tussen Vitesse en RC Strasbourg in het zuiden van Portugal is vrijdag afgelast. Het veld in het Estádio da Nora verkeert door de aanhoudende regen in te slechte staat. De Franse club was al vertrokken voordat de Arnhemmers in het stadion aankwamen.

Vitesse heeft het winterse trainingskamp belegd in de Algarve, waar het normaal gesproken in deze periode van het jaar goed toeven is. Momenteel is alles anders en plensregent het al dagen in het zuiden van Portugal.

Trainer Phillip Cocu moest woensdag al een training schrappen en nu is er dus een streep door een oefenduel gehaald. Toen Vitesse vrijdag aankwam in het stadionnetje, was de selectie van RC Strasbourg vanwege het slechte veld al terug naar het hotel vertrokken.

In plaats van het oefenduel heeft Cocu vrijdag een extra training ingelast. De Arnhemmers koesteren weinig hoop dat het de komende dagen beter wordt. Er wordt in de Algarve nog meer regen voorspeld.

Het trainingskamp van Vitesse in het zuiden van Portugal duurt tot en met 16 december. Komende donderdag staat er een oefenwedstrijd tegen Excelsior op de planning.

Cocu is sinds september hoofdtrainer van Vitesse. De Arnhemmers hebben onder zijn leiding zelden kunnen overtuigen en bekleden de dertiende plek in de Eredivisie. Op 7 januari wordt de competitie hervat met een uitwedstrijd tegen AZ.

