Feyenoord Vrouwen maakt einde aan dramatische reeks met winst in Den Haag

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Feyenoord Vrouwen heeft donderdag een zege geboekt in de Eredivisie. De ploeg van interim-trainer Sandra van Tol won met 0-2 bij Den Haag en maakte zo een einde aan een serie nederlagen.

Pia Rijsdijk bracht Feyenoord tien minuten voor rust op voorsprong. In de tweede helft zette Cheyenne van den Goorbergh de eindstand op het bord.

De overwinning is een opsteker voor de Rotterdamse vrouwen, die op 16 oktober voor het laatst een zege wisten te boeken (3-0 tegen VV Alkmaar). Daarna volgden een gelijkspel en vier nederlagen op rij.

Feyenoord was daardoor flink weggezakt in de stand. De ploeg van Van Tol staat nu op de zesde plek, met zestien punten uit tien duels.

Vrijdag staan er drie wedstrijden in de Vrouwen Eredivisie op het programma. Feyenoord en Den Haag komen pas in het nieuwe jaar weer in actie.