Martens belangrijk voor PSG in CL, Roord valt geblesseerd uit bij Wolfsburg

Mede dankzij twee assists van Lieke Martens heeft Paris Saint-Germain donderdag in de Champions League met 0-4 gewonnen van Vllaznia uit Albanië. Een Nederlands getint VfL Wolfsburg was met 4-2 te sterk voor AS Roma.

De 29-jarige Martens leverde na ruim een half uur de assist op Kadidiatou Diani voor de 0-2. Tien minuten voor tijd was Martens ook de aangever bij het doelpunt van Magnaba Folquet (0-4). Diani had na een kwartier uit een strafschop de score geopend en Ramona Bachmann maakte aan het begin van de tweede helft de 0-3.

Paris Saint-Germain klom dankzij de zege naar de tweede plaats in groep A. De ploeg uit Parijs heeft twee punten (negen om zeven) achterstand op Chelsea, dat later op donderdag in actie komt tegen Real Madrid. 'De Koninklijke' staat derde met vier punten, terwijl Vllaznia puntloos onderaan staat.

Dominique Janssen, Jill Roord en Lynn Wilms verschenen bij Wolfsburg allemaal aan de aftrap. De 25-jarige Roord moest al na twaalf minuten het veld verlaten met een verstuikte enkel. Wolfsburg meldde dat onderzoek vrijdag moet uitwijzen hoe ernstig de blessure van de Oranje-international precies is.

Wolfsburg staat dankzij de zege steviger aan de leiding van groep B en is mogelijk later op donderdagavond zeker van een plaats in de kwartfinales, mits het Oostenrijkse Sankt Pölten niet weet te winnen van Slavia Praag.

