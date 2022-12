Oud-Ajacied Luque aangesteld als technisch directeur Spaanse bond

Albert Luque is donderdag aangesteld als technisch directeur van de Spaanse voetbalbond RFEF. De voormalige Ajax-speler neemt in januari het roer over van José Francisco Molina. Eerder op de dag werd ook een nieuwe Spaanse bondscoach aangewezen.

Spanje werd dinsdag op het WK in Qatar in de achtste finales uitgeschakeld, waarna werd besloten niet verder te gaan met bondscoach Luis Enrique. De Spaanse bond kwam direct met een opvolger op de proppen: de relatief onbekende Luis de la Fuente zwaait nu de scepter bij het Spaanse elftal.

De RFEF meldt dat technisch directeur Molina zijn lot heeft verbonden aan Luis Enrique, die in 2019 door hem werd aangesteld. De oud-doelman verlengt zijn contract niet om "ruimte te maken voor een nieuw sportief project".

Aan dat project mag de 44-jarige Luque nu dus leiding gaan geven. De oud-prof was al sinds 2019 werkzaam bij de Spaanse bond. Hij fungeerde als rechterhand van voorzitter Luis Rubiales.

Luque nam elf jaar geleden afscheid als profvoetballer. De aanvaller doorliep de jeugdopleiding bij FC Barcelona, speelde jaren bij Deportivo La Coruña en dook in 2008 plots bij Ajax op. In Amsterdam werd hij na één seizoen verhuurd om een jaar later definitief te vertrekken. Luque kwam zeventien keer uit voor het Spaanse elftal.

Voor Spanje staat op 25 maart de eerstvolgende wedstrijd op het programma. 'La Roja' spelen dan thuis tegen Noorwegen in de EK-kwalificatiereeks.

