Ierse voetbalbond krijgt boete omdat speelsters van Pauw IRA-lied zongen

De Ierse voetbalbond heeft van de UEFA een boete van 20.000 euro gekregen voor het zingen van een politiek getint lied. De speelsters van bondscoach Vera Pauw zongen in oktober na hun zege op Schotland een strijdlied van de Ierse rebellenbeweging IRA.

De speelsters zongen het lied in de kleedkamer nadat Ierland zich door een 1-0-zege op Schotland had gekwalificeerd voor het WK 2023. De beelden lekten later uit. Daarop is te zien dat de feestvierende speelsters in de kleedkamer "Oh ah, up the RA" zingen.