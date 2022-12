Ten Hag hard voor United na 'onacceptabele' oefennederlaag tegen Cádiz

Manchester United-manager Erik ten Hag heeft geen goed woord over voor zijn ploeg na de oefennederlaag tegen Cádiz CF. De Engelse recordkampioen ging woensdag met 4-2 onderuit tegen de La Liga-club.

Zonder de WK-gangers, maar met onder anderen Donny van de Beek, Scott McTominay en Anthony Martial, keek United al na veertien minuten spelen tegen een 2-0-achterstand aan in het duel met de nummer negentien van de Spaanse competitie.

Ten Hag was totaal niet te spreken over de houding van zijn basisspelers. "Het is duidelijk dat we niet wakker waren", zei de Nederlandse manager tegen Manchester United TV. "We stonden te slapen in de eerste vijftien minuten."

"Zij waren dreigend in de omschakeling. Bij het tweede doelpunt waren we niet wakker, onze restverdediging was slecht. Zeker op het middenveld werden we eruit gelopen. Dat moet niet kunnen, dat is onacceptabel."

Ook bij de eerste goal, die viel uit een indirecte vrije trap, had Ten Hag genoeg aanmerkingen. "Onze organisatie en discipline waren slecht. Dan krijg je een tegendoelpunt. We kwamen daarna terug in de wedstrijd, maar konden niet voor de pauze gelijk maken."

Met Donny van de Beek als basisspeler ging Manchester United met 4-2 onderuit tegen Cádiz CF. Foto: Reuters

'Dit is een goede les voor jonge spelers'

United vond halverwege de eerste helft de aansluiting met Cádiz dankzij een benutte strafschop van Martial. In de rust wisselde Ten Hag maar liefst negen keer, waarna de Premier League-club snel op 2-2 kwam via de zeventienjarige Kobbie Mainoo. De Spanjaarden liepen vervolgens uit naar 4-2.

Ten Hag was desondanks redelijk tevreden met de inbreng van zijn veelal jonge invallers. "Ze brachten energie. Ze rennen en vechten op het veld, maar niet altijd vanuit de juiste organisatie. Ze maken fouten en zijn niet gewend aan het spelen op dit niveau. Dit is een goede les voor ze: ze merken dat kleine fouten grote consequenties kunnen hebben."

Ten Hag wilde niet te lang stilstaan bij de nederlaag. "We zijn niet blij met deze wedstrijd. Natuurlijk heb je altijd wat positieve punten, zelfs als je verliest, maar er zijn vandaag meer negatieve punten. Maar we hebben erover gesproken en zullen dat morgen weer doen. Daarna zetten we er een streep onder en gaan we verder."

Manchester United kan vanwege het WK voetbal in Qatar niet beschikken over twaalf spelers, onder wie de Argentijn Lisandro Martínez en de Nederlander Tyrell Malacia. Zij staan vrijdag om 20.00 uur (Nederlandse tijd) tegenover elkaar bij de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië. Malacia speelde tot dusver geen minuut in Qatar.

