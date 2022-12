Ten Hag en Van de Beek verliezen met Manchester United van Cádiz in oefenduel

Delen via E-mail

Trainer Erik ten Hag en Donny van de Beek hebben woensdagavond met Manchester United op het trainingskamp in Spanje een oefenwedstrijd tegen Cádiz CF verloren. De Spanjaarden waren met 4-2 te sterk voor 'The Red Devils'.

In het vriendschappelijke duel ontbraken de dertien WK-gangers, onder wie Tyrell Malacia, Lisandro Martínez, Christian Eriksen en Antony. Wel waren er basisplekken voor onder anderen Van de Beek, Anthony Martial, Victor Lindelöf en Scott McTominay.

Bij rust leidde Cádiz al met 2-1. Martial had in de eerste helft met een panenka voor de aansluitingstreffer gezorgd. In de tweede helft gooide Ten Hag zijn elftal helemaal om en gunde hij legio jeugdspelers speeltijd.