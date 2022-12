Miedema leidt Arsenal met fraaie goal langs Juventus in Champions League

Vivianne Miedema heeft Arsenal woensdag aan drie punten in de Champions League geholpen. De Nederlandse spits maakte het enige doelpunt bij de 1-0-thuiszege op Juventus. Damaris Egurrola en Daniëlle van de Donk boekten een overwinning met Olympique Lyonnais.

Miedema tekende in de zestiende minuut voor het enige doelpunt van de wedstrijd bij Arsenal-Juventus. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal liet een voorzet van Stina Blackstenius perfect op haar voet vallen en werkte de bal in één beweging tegen de touwen.

Arsenal heeft met tien punten uit vier duels de leiding in groep C van de Champions League. De Londense ploeg heeft drie punten voorsprong op Olympique Lyonnais, dat eerder op de avond met 4-0 won van FC Zürich.

Egurrola, die afgelopen voorjaar haar debuut maakte in Oranje, had een basisplaats bij Lyon. Van de Donk kwam na rust als invaller het veld in. De twee Nederlandse vrouwen stonden in de schaduw van Melvine Malard, die met twee goals en twee assists de vrouw van de avond was.