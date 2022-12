Egurrola en invaller Van de Donk boeken belangrijke zege met Lyon in CL

Olympique Lyon heeft woensdag goede zaken gedaan in de Champions League voor vrouwen. Met basisspeler Damaris Egurrola en invaller Daniëlle van de Donk werd in eigen huis afgerekend met FC Zürich: 4-0.

Melvine Malard was de vrouw van de avond in Lyon. De 22-jarige aanvaller was bij alle goals betrokken. Ze tekende voor twee doelpunten en gaf de assists op de openingstreffer van Lindsey Horan en de 4-0 van Delphine Cascarino.

Bij Lyon was er een basisplaats voor Egurrola, die afgelopen voorjaar haar debuut maakte in het Nederlands elftal. De 23-jarige middenvelder werd na ruim een uur gewisseld. Even daarvoor was Van den Donk, die al jaren een vaste waarde is bij Oranje, in de ploeg gekomen.

Door de overwinning stijgt titelverdediger Olympique Lyonnais naar de tweede plek in groep C, die recht geeft op plaatsing voor de knock-outfase. De Franse vrouwen hebben zeven punten uit vier wedstrijden.

Het Arsenal van spits Vivianne Miedema is koploper in die groep met evenveel punten als Lyon, maar nog wel een duel tegoed. De Engelsen komen later op de avond in actie tegen Juventus, waar Lineth Beerensteyn onder contract staat.

In groep D ging het Rosengard van de Nederlandse trainer Renée Slegers met 1-3 onderuit tegen Benfica. De Zweedse vrouwen staan na vier nederlagen op rij troosteloos onderaan in de poule.

Aanbevolen artikelen