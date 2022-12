Ten Hag wil niet meer stilstaan bij vertrek ruziënde Ronaldo: 'Het is verleden tijd'

Erik ten Hag heeft voor het eerst kort gereageerd op het vertrek van Cristiano Ronaldo bij Manchester United. De Nederlandse trainer heeft er weinig trek in om nog al te lang stil te staan bij het gedoe tussen de vedette en de club.

"Hij is vertrokken, het is verleden tijd. We kijken nu weer vooruit. We richten ons op de toekomst", zegt Ten Hag woensdag in een interview met het clubkanaal van United.

De 37-jarige Ronaldo zorgde vorige maand voor opschudding door in een interview met de Britse journalist Piers Morgan flink uit te halen naar mensen in en rond Manchester United, onder wie Ten Hag.

De Portugees vertelde dat hij geen respect heeft voor de oud-trainer van Ajax, omdat hij vond dat hij andersom ook geen respect kreeg. Ronaldo zei dat hij zich geprovoceerd en verraden door Ten Hag voelde.

Cristiano Ronaldo is ook op het WK in Qatar niet van onbesproken gedrag. Foto: Getty Images

Ronaldo is sinds 22 november clubloos

Het interview leidde ertoe dat het contract van Ronaldo, die onder Ten Hag voornamelijk een reserverol had, op 22 november werd ontbonden. Een nieuwe club heeft hij nog niet.

In de afgelopen dagen verscheen in de internationale pers het verhaal dat Ronaldo voor een jaarsalaris van zo'n 200 miljoen euro op weg is naar het Saoedische Al Nassr. Hij heeft dat inmiddels ontkend.

Ronaldo is momenteel actief op het WK voetbal in Qatar, waar hij met Portugal in de kwartfinales staat. Tot zijn ongenoegen viel de 195-voudig international dinsdag in de gewonnen achtste finale tegen Zwitserland (6-1) buiten de basis.

