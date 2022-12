Primeur in Vrouwen Eredivisie: louter vrouwelijke arbiters in komende speelronde

De komende speelronde in de Azerion Vrouwen Eredivisie wordt volledig geleid door vrouwelijke scheidsrechters. De KNVB hoopt dat de primeur bijdraagt aan de toename van het aantal vrouwen in de arbitrage.

Bij de wedstrijd tussen hekkensluiter Telstar en nummer vijf PSV van vrijdag zijn ook de assistent-scheidsrechters en de vierde official vrouw. Bij de andere vier duels is dat niet het geval.

De voetbalbond wil amateurclubs stimuleren om vaker moeders, zussen en andere vrouwelijke bekenden in te zetten als scheidsrechter of spelbegeleider. Verenigingen kunnen daarbij extra steun van de KNVB verwachten.

In het internationale topvoetbal zijn al vaker vrouwelijke scheidsrechters te zien. Onlangs floot Française Stéphanie Frappart als eerste vrouw een duel op het WK voetbal voor mannen. Ze had in Qatar de leiding over Costa Rica-Duitsland.