Volendam-trainer Jonk wil aanblijven ondanks onrust binnen spelersgroep

Volgens berichtgeving van diverse media zijn enkele (reserve)spelers in de selectie van Volendam niet blij met Jonk en willen ze een andere trainer. De spelers zouden dit in berichtjes aan voorzitter Jan Smit hebben geuit.

"Er gaan verschillende verhalen rond", reageert Jonk. "Maar het is wel duidelijk dat er - buiten het veld - tussen de linies is gespeeld. Dat vind ik not done."