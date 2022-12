Advocaat kan in eerste weken bij ADO niet beschikken over topscorer Verheydt

ADO Den Haag-trainer Dick Advocaat kan enkele weken geen beroep doen op Thomas Verheydt. De dertigjarige spits raakte zondag tijdens de oefenwedstrijd van de Keuken Kampioen Divisie-club tegen Sparta Rotterdam ( 0-3 ) geblesseerd aan zijn enkel.

Verheydt mist door de blessure sowieso het uitduel met Almere City (11 december) en de thuiswedstrijd tegen TOP Oss (16 december). De spits is mogelijk tegen FC Dordrecht (6 januari) weer van de partij. Verheydt is dit seizoen clubtopscorer met vijf doelpunten.

Verheydt gaf vorige maand in een gezamenlijke verklaring met Ricardo Kishna aan dat hij ADO 'onder de huidige omstandigheden' wilde verlaten. De aanvaller was ontevreden over het beleid van algemeen directeur Edwin Reijntjes. Advocaat gaf bij zijn presentatie bij ADO aan dat hij 'gewoon' rekende op Verheydt en Kishna.

ADO staat na zestien duels zeventiende in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg heeft dit seizoen slechts vier competitiewedstrijden gewonnen. Door de slechte resultaten werd trainer Dirk Kuijt eind november ontslagen.

Enkele dagen later presenteerde ADO Advocaat als nieuwe trainer. De 75-jarige coach richt zich in de tweede seizoenshelft op een plek in de play-offs om promotie.

"De keuze was voor mij eigenlijk niet moeilijk", zei Advocaat bij zijn presentatie. "Deze kans kon ik niet aan me voorbij laten gaan. Het zal een moeilijke baan zijn, maar dat is direct het leukste. Het kan eigenlijk niet slechter dan het nu gaat."

Dick Advocaat bij zijn presentatie: "Ik denk niet dat iedereen nu bij ADO wil instappen." Foto: Pro Shots

