PSV verlengt contract van hoofd jeugdopleiding Faber tot medio 2026

PSV heeft dinsdag het contract van hoofd jeugdopleiding Ernest Faber verlengd. De oud-verdediger ligt nu tot medio 2026 vast bij de Eindhovenaren.

"We zijn erg tevreden over de ontwikkeling van onze jeugdopleiding", zegt algemeen directeur Marcel Brands. "Als leidinggevende van de PSV Academy speelt Ernest daar een grote rol in en daarom zijn we blij dat hij bij ons blijft."

De 51-jarige Faber is sinds 2018 hoofd jeugdopleiding bij PSV, de club waar hij tussen 1990 en 2004 als speler onder contract stond. Na zijn spelerscarrière was de Brabander in verschillende functies werkzaam in Eindhoven.

Faber was jeugdtrainer, assistent-trainer bij de hoofdmacht en zelfs enkele maanden hoofdtrainer van PSV. Na het ontslag van Mark van Bommel in december 2019 werd Faber als hoofd jeugdopleiding naar voren geschoven om het seizoen als interim-coach af te maken. In de zomer van 2020 werd hij afgelost door Roger Schmidt.

Eerder in zijn loopbaan stond Faber als trainer voor de groep van FC Eindhoven, NEC en FC Groningen. Ook was de enkelvoudig Oranje-international tussen begin 2011 en in de zomer van 2012 assistent van bondscoach Bert van Marwijk bij het Nederlands elftal.

De functie van hoofd jeugdopleiding past Faber naar eigen zeggen goed. "Ik ben hier nog steeds prima op mijn plaats. Het zelf opleiden van spelers is een speerpunt van PSV. De hoofdtrainer van de A-selectie (Ruud van Nistelrooij, red.) neemt de spelers die doorstromen zeer serieus. Dat is het mooiste compliment dat we kunnen krijgen."

