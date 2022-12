PSV Vrouwen wint ook van Excelsior en zet opmars in Eredivisie voort

PSV Vrouwen heeft zondag een zege geboekt bij Excelsior in de Azerion Vrouwen Eredivisie. De ploeg van trainer Rick de Rooij liep in de tweede helft uit naar een 1-3-overwinning op de laagvlieger.

Bij rust stonden Excelsior en PSV nog op gelijke hoogte. Siri Worm bekroonde goed voorbereidend werk van Mandy van den Berg met een goal. Maar even later zette Aisse Gumbs Excelsior naast PSV door keeper Lisan Alkemade te omspelen en eenvoudig af te werken.

PSV had na de onderbreking weinig te duchten van de thuisploeg. Chimera Ripa tekende na een uur spelen voor de 1-2, waarna Zera Hulswit even later met een doelpunt de bezoekers in veilige haven bracht.