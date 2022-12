Situatie van Braziliaans voetbalicoon Pelé is volgens ziekenhuis stabiel

Het Braziliaanse voetbalicoon Pelé wordt nog steeds behandeld en verkeert in stabiele toestand. Dat meldt het Albert Einstein-ziekenhuis in São Paulo zaterdag naar aanleiding van berichtgeving van de krant Folha de S.Paulo. Volgens die krant was de chemotherapie gestopt en kreeg Pelé alleen nog maar palliatieve zorg.

"Hij ondergaat nog steeds een behandeling en verkeert in stabiele conditie", staat in een korte update van het ziekenhuis. Pelé (82) werd begin deze week weer opgenomen in het ziekenhuis. Hij liet zelf via Instagram weten dat het om een reguliere, maandelijkse controle zou gaan.

Bij Pelé werd vorig jaar darmkanker aangetroffen. Nadat een tumor operatief was verwijderd, lag Pelé geruime tijd in het ziekenhuis. Hij keerde daar sindsdien regelmatig terug voor behandelingen.

Volgens de krant Folha kampt de drievoudig wereldkampioen met uitzaaiingen in zijn darmen, longen en lever, en slaat de chemotherapie nauwelijks aan.

Vrijdag meldde het Albert Einstein-ziekenhuis dat de situatie rond Pelé verslechterde, doordat hij een luchtweginfectie had opgelopen. Volgens het ziekenhuis sloeg de antibiotica die hij daarvoor had gekregen wel aan.

Pelé geldt als een van beste voetballers aller tijden

Tijdens zijn chemotherapie in februari kampte Pelé met een urineweginfectie, waardoor hij enige tijd in het ziekenhuis moest blijven. Hij werd in de afgelopen jaren ook meerdere keren geopereerd aan zijn heup.

Pelé geldt als een van de beste voetballers aller tijden. Met het Braziliaanse elftal werd hij maar liefst drie keer wereldkampioen (1958, 1962 en 1970). De voetbalicoon maakte 77 doelpunten voor de 'Seleção' en is daarmee topscorer aller tijden van zijn land.

