Braziliaanse voetballegende Pelé op 82-jarige leeftijd overleden

Pelé is donderdag op 82-jarige leeftijd overleden. De Braziliaanse voetballegende kampte al lange tijd met gezondheidsproblemen.

"Alles wat we zijn is dankzij jou. We houden oneindig veel van je. Rust zacht", schrijft Kely Nascimento, de dochter van Pele, op Instagram.

Edson Arantes do Nascimento, zoals Pelé voluit heette, werd al sinds vorig jaar behandeld aan darmkanker. In september 2021 werd een tumor uit zijn dikke darm verwijderd. Een jaar later moest hij toch weer naar het ziekenhuis omdat zijn darmkanker aan het verergeren was.

Sindsdien kwam Pelé het ziekenhuis niet meer uit. Volgens Braziliaanse media had hij uitzaaiingen in zijn lichaam en kreeg hij palliatieve zorg, maar dat heeft de familie van Pelé altijd ontkend. Tijdens het WK in Qatar stak de Braziliaanse ploeg de voetballegende een hart onder de riem met een spandoek.

Pelé geldt als een van de grootste voetballers aller tijden. De Braziliaan is de enige speler die drie keer de wereldtitel won: in 1958, 1962 en 1970. In 1958 was Pelé op zeventienjarige leeftijd liefst zes keer trefzeker op het WK in Zweden, het podium waarop hij voor het internationale publiek zijn doorbraak beleefde.

Pelé werd drie keer wereldkampioen met Brazilië. Foto: Getty Images

Pelé maakte meer dan duizend goals

In clubverband kwam Pelé voornamelijk uit voor Santos, in een tijd waarin transfers veel minder vaak voorkwamen dan nu. De aanvaller bleef de Braziliaanse club tot 1975 trouw, waarna hij nog twee jaar uitkwam voor het Amerikaanse New York Cosmos.

Volgens cijfers van de FIFA maakte Pelé liefst 1.281 goals in 1.363 duels. Oefenwedstrijden van zijn clubs zijn hierbij inbegrepen. 77 doelpunten maakte hij in het shirt van de Braziliaanse nationale ploeg, nog altijd een record.

De laatste jaren kampte Pelé voornamelijk met gezondheidsproblemen. Hij verscheen nauwelijks meer in het openbaar. In 2016 zou hij bij de opening van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro de olympische vlam ontsteken, maar toen moest hij wegens fysieke ongemakken op het laatste moment afzeggen. Daarna ging het van kwaad tot erger.

