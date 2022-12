Arbitrage verlaat na rode kaart het veld bij oefenduel PEC Zwolle

Delen via E-mail

Bij een oefenduel van PEC Zwolle is de arbitrage zaterdagmiddag van het veld gelopen. Dat gebeurde tijdens een vriendschappelijk duel met de Belgische club KV Oostende.

In het Spaanse San Pedro del Pinatar vertrok de arbitrage naar de kleedkamer na ophef over een rode kaart.

"Een bizarre wending", schreef PEC Zwolle op Twitter. "De trainer van Oostende kreeg een volslagen overdreven rode kaart omdat hij het oneens was met een beslissing van de leidsman. Omdat de trainer zelf niet weg wilde, vertrok de arbitrage."

Het is waarschijnlijk een unicum dat de arbitrage bij een voetbalwedstrijd naar de kleedkamer vertrekt. De situatie lijkt een misverstand. "De assistent-scheidsrechter dacht in het Engels te zijn uitgescholden, maar hiervan was helemaal geen sprake", legt de club uit Zwolle uit.