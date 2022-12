Verzwakt Ajax verliest oefenduel van Blackburn Rovers bij officieus debuut Kaplan

Ajax heeft zaterdag in Marbella een oefenwedstrijd tegen Blackburn Rovers verloren. De verzwakte ploeg van trainer Alfred Schreuder, die sinds maandag op trainingskamp is in Spanje, ging met 2-0 onderuit tegen het team van Jon Dahl Tomasson.

Aan het begin van de tweede helft tekende Tyrhys Dolan voor de openingstreffer. De aanvallende middenvelder van Blackburn Rovers kon alleen op doelman Maarten Stekelenburg aflopen en klopte de veertigjarige keeper met een stiftje. Dolan maakte er in de slotfase ook nog 2-0 van na geklungel bij Ajax in de opbouw.

Door het WK in Qatar mist Schreuder momenteel veel vaste krachten. Daardoor bestond de basiself tegen Blackburn Rovers uit een mix van bekende namen en talenten, onder wie Ahmetcan Kaplan. De Turkse verdediger kwam afgelopen zomer over van Trabzonspor, maar speelde door blessureleed nog geen officiële minuut voor de Amsterdammers.

Halverwege de wedstrijd maakten Brian Brobbey en Kaplan plaats voor Lorenzo Lucca en Olivier Aertssen. Twintig minuten voor tijd bracht Schreuder met Tristan Gooijer, Tom de Graaff, Jorrel Hato, Gabriel Misehouy, Ar'jany Martha en Silvano Vos een rits talenten in.

Basiself Ajax tegen Blackburn Rovers Stekelenburg; Rensch, Kaplan, Bassey, Wijndal; Fitz-Jim, Hlynsson, Regeer; Conceição, Brobbey en Rasmussen.

Ajax heeft wat recht te zetten na winterstop

Blackburn Rovers bezet op dit moment de derde plek in het Championship. De Engelsen speelden deze eeuw jarenlang in de Premier League, maar degradeerden in het seizoen 2011/2012 naar het tweede niveau. Blackburn Rovers speelde daarna zelfs één seizoen in de League One, maar keerde snel terug in het Championship.

Het oefenduel met Blackburn Rovers vormde het sluitstuk van het trainingskamp van Ajax in Marbella. De Amsterdammers werken toe naar de tweede seizoenshelft, waarin ze iets recht te zetten hebben. Ajax wist de laatste drie wedstrijden voor de winterstop niet te winnen en werd kansloos uitgeschakeld in de Champions League.

In de Eredivisie staat de regerend landskampioen drie punten achter koploper Feyenoord. De ploeg van de bekritiseerde Schreuder vervolgt de competitie op 8 januari met een uitwedstrijd tegen NEC, de huidige nummer negen van de Eredivisie.

