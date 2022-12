Topscorer Kalma bezorgt foutloos FC Twente Vrouwen ook zege op Feyenoord

Delen via E-mail

FC Twente Vrouwen heeft vrijdag ook de negende wedstrijd van het seizoen gewonnen. Eredivisie-topscorer Fenna Kalma bezorgde de tukkers met een doelpunt de 0-1-zege op Feyenoord.

Feyenoord ontsloeg eerder deze week trainer Danny Mulder vanwege de teleurstellende resultaten. Een schokeffect leek zichtbaar in de openingsfase op Varkenoord. Feyenoord had de overhand, maar kreeg in de 24e minuut toch de 0-1 om de oren.