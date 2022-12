Voetballegende Pelé blijkt met luchtweginfectie in het ziekenhuis te liggen

De Braziliaanse voetballegende Pelé heeft een luchtweginfectie opgelopen, meldt het ziekenhuis in São Paulo waarin hij sinds dinsdag ligt. De toestand van de legendarische voetballer is stabiel.

"Het medisch team heeft een luchtweginfectie vastgesteld, die wordt behandeld met antibiotica", meldt het Albert Einstein-ziekenhuis aan Braziliaanse media. "Dat heeft direct effect gehad. De patiënt, die in een gemeenschappelijke ruimte verblijft, is stabiel. Zijn gezondheidstoestand wordt over het algemeen beter."

De 82-jarige Pelé werd dinsdag opgenomen in het ziekenhuis. Joshua en Kely Nascimento, de zoon en dochter van Pelé, lieten toen meteen weten dat het goed ging met hun vader. Pelé voegde daar vrijdag via Instagram aan toe dat het om een maandelijkse controle ging. Nu is er een luchtweginfectie aan het licht gekomen.

Pelé wordt al sinds vorig jaar behandeld aan darmkanker. In september 2021 werd een tumor uit zijn dikke darm verwijderd. Daarna lag hij geruime tijd in het ziekenhuis. De laatste maanden kwakkelt hij verder met zijn gezondheid.

Tijdens zijn chemotherapie in februari kampte Pelé met een urineweginfectie, waardoor hij enige tijd in het ziekenhuis moest blijven. De Braziliaan werd in de afgelopen jaren ook meerdere keren geopereerd aan zijn heup.

Pelé geldt als een van de beste voetballers aller tijden. Met het Braziliaanse elftal werd hij maar liefst drie keer wereldkampioen (1958, 1962 en 1970). De voetbalicoon maakte 77 doelpunten voor de 'Seleção' en is daarmee topscorer aller tijden van zijn land.

Aanbevolen artikelen