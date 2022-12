Interim-coach Veldman wordt assistent van nieuwe Anderlecht-trainer Riemer

Robin Veldman (foto boven) gaat als assistent-coach verder bij Anderlecht. De 36-jarige Nederlander was in de afgelopen weken interim-trainer en gaat nu de Deen Brian Riemer bijstaan, die vrijdag is aangesteld als zijn permanente vervanger.

Veldman had het kwakkelende Anderlecht na het ontslag van trainer Felice Mazzù zes wedstrijden onder zijn hoede. Daarin boekte de Belgische topclub drie overwinningen, werd er twee keer gelijkgespeeld en één keer verloren.

Anderlecht schoof Veldman door als trainer van de beloftenploeg en nu wordt hij dus assistent van Riemer. Eerder werkte de Nederlander als jeugdtrainer bij sc Heerenveen en Ajax.

De 44-jarige Riemer komt over van Brentford, waar hij assistent-trainer was. De Deen, die zijn trainerscarrière begon in de jeugd van FC Kopenhagen, begint bij Anderlecht aan zijn eerste klus als hoofdtrainer.

"We hebben de tijd genomen om de juiste kandidaat te vinden. Iemand die past bij de speelstijl én de langetermijnstrategie van deze club", zegt Anderlecht-directeur Jesper Fredberg. "Brian staat voor een duidelijke, dominante en attractieve speelstijl die goed past bij onze filosofie."

De eerste officiële wedstrijd van Anderlecht onder leiding van Riemer is op 21 december, wanneer KRC Genk de tegenstander is in de achtste finales van het Belgische bekertoernooi. In de competitie staat Anderlecht slechts elfde.

Brian Riemer begint bij Anderlecht aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. Foto: Getty Images

