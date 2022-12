Assistent Van der Ree leidt voorlopig training FC Groningen na ontslag Wormuth

Dennis van der Ree neemt bij FC Groningen voorlopig de taken van de ontslagen trainer Frank Wormuth over. Hij leidt vrijdag de eerste training van de noorderlingen in de voorbereiding op de tweede seizoenshelft.

De 43-jarige Van der Ree fungeerde dit seizoen al als assistent van Wormuth. De Duitser werd enkele weken geleden ontslagen vanwege de tegenvallende prestaties van FC Groningen.

Van der Ree beschikt over de benodigde diploma's om een Eredivisie-club te leiden. Als speler kwam hij uit voor onder meer FC Utrecht en SC Cambuur. Voordat hij afgelopen zomer naar FC Groningen verkaste, werkte Van der Ree als analist bij Feyenoord.

"Wij hebben Dennis afgelopen zomer binnengehaald als een talentvolle en ambitieuze trainer en hem gevraagd of hij voorlopig eindverantwoordelijk wil zijn", vertelt technisch directeur Mark-Jan Fledderus. "Hij gaat die uitdaging graag aan en wij hebben er alle vertrouwen in dat Dennis FC Groningen met de expertise om hem heen goed kan voorbereiden op de tweede seizoenshelft."

Van der Ree zal slechts tijdelijk aan het roer staan bij FC Groningen en is daarvan op de hoogte. "Dennis weet dit en hij gaat met veel energie aan de slag met de huidige selectie", zegt Fledderus. De club gaat in de tussentijd op zoek naar een definitieve vervanger van Wormuth.

FC Groningen staat momenteel vijftiende in de Eredivisie. Zondag 8 januari wordt de competitie hervat met een uitwedstrijd tegen Excelsior.

