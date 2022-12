Pelé laat weten dat ziekenhuisopname 'slechts' maandelijkse controle is

Pelé heeft laten weten dat zijn ziekenhuisopname van deze week een reguliere maandelijkse controle is. Het 82-jarige voetbalicoon werd woensdag opgenomen in een ziekenhuis in São Paulo.

"Vrienden, ik ben in het ziekenhuis voor mijn maandelijkse bezoek", schrijft Pelé op Instagram bij een foto van twee gebouwen in Qatar, waarop zijn hoofd geprojecteerd is en hem beterschap wordt gewenst.

"Altijd leuk om zulke positieve berichten te ontvangen", laat de legendarische Braziliaan verder weten. "Dank aan Qatar voor dit eerbetoon en aan iedereen die me goede vibes stuurt."

Joshua en Kely Nascimento, de zoon en dochter van Pelé, hadden al laten weten dat het goed gaat met hun vader. Ze nuanceerden berichten van Braziliaanse media, die meldden dat er wél reden tot zorg was. Het lichaam van Pelé zou niet goed genoeg reageren op de chemotherapie die hij krijgt.

De laatste maanden moest Pelé geregeld naar het ziekenhuis vanwege zijn doorlopende behandeling voor darmkanker. De ziekte werd in september vorig jaar bij hem vastgesteld. Na een operatie, waarbij een tumor werd verwijderd, lag hij geruime tijd in het ziekenhuis.

Pelé werd in 1958, 1962 en 1970 wereldkampioen met Brazilië. Hij maakte 77 doelpunten namens de 'Seleção' en is daarmee nog altijd topscorer aller tijden van zijn land.

