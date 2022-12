Nog meer zorgen voor Juventus: UEFA start onderzoek naar omstreden financiën

Juventus dreigt gestraft te worden voor zijn omstreden financiële huishouding. Drie dagen nadat het gehele bestuur van de club is opgestapt, is de UEFA begonnen met een onderzoek naar mogelijke schending van de financiële regels.

De UEFA had in augustus al een schikking getroffen met Juventus vanwege overtredingen van de financiële regels. Toen moest de club 3,5 miljoen euro betalen. Dat was op basis van de financiële gegevens over de afgelopen vijf jaar.