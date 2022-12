FC Groningen niet langer door met Ngonge: 'Hij voldoet niet aan onze normen'

Delen via E-mail

FC Groningen gaat niet langer door met Cyril Ngonge. De 22-jarige aanvaller voldoet volgens de noorderlingen niet aan de normen van de club en mag per direct vertrekken.

"Cyril is een talentvolle speler", zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus donderdag op de website van FC Groningen. "Maar hoewel hij veelvuldig hierop is gewezen, voldoet hij niet aan de normen en eisen die wij stellen aan het trainen en voetballen bij FC Groningen."

Ngonge kreeg afgelopen maand de "maximale boete" van FC Groningen, omdat hij te laat op de training verscheen. In september werd hij om disciplinaire redenen al eens uit de selectie gezet en vorig werd hij van de training gestuurd.

In afwachting van een nieuwe club traint Ngonge voorlopig mee bij FC Groningen onder 21. Hij heeft in de Euroborg nog een doorlopend contract tot de zomer van 2025.

Ngonge kwam dit seizoen in twaalf competitiewedstrijden in actie voor FC Groningen. Daarin scoorde hij drie keer. FC Groningen staat momenteel met twaalf punten vijftiende in de Eredivisie.