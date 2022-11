Booth verkozen tot Eredivisie-speler van de Maand, Taylor grootste talent

Taylor Booth is woensdag uitgeroepen tot Speler van de Maand. De middenvelder van FC Utrecht presteerde volgens de statistieken en de fans in november het beste in de Eredivisie. Kenneth Taylor van Ajax is verkozen tot grootste talent van november.

In verband met het WK in Qatar werden in november slechts twee volledige speelrondes in de Eredivisie gespeeld. Alleen Ajax, Vitesse, Feyenoord en SC Cambuur kwamen door een inhaalprogramma drie keer in actie.

Booth was in november gemiddeld iedere twaalf minuten goed voor een schot of gecreëerde kans bij FC Utrecht. De voormalig speler van Bayern München scoorde tijdens de overwinningen tegen FC Groningen (2-1) en FC Volendam (0-4).

De 21-jarige Amerikaan speelde met zijn inbreng een grote rol in de opmars van FC Utrecht. De Domstedelingen zijn door vier zeges op rij geklommen naar de zevende plek in de Eredivisie.

Kenneth Taylor scoorde in november met twee van zijn drie doelpogingen. Foto: Pro Shots

Taylor voor het eerst Talent van de Maand

Taylor heeft in november, op basis van statistieken en stemmen van voetballiefhebbers, het beste gepresteerd van alle spelers van 21 jaar of jonger. Voor de Ajax-middenvelder is het zijn eerste uitverkiezing tot Talent van de Maand.

De middenvelder produceerde in het duel met FC Emmen (3-3) twee doelpunten en een assist. Hij deed ook mee bij de wedstrijden tegen Vitesse (2-2) en PSV (1-2-verlies), maar kon toen niet van waarde zijn. Taylor is momenteel met Oranje actief op het WK in Qatar.

Ajax is door de slechte reeks in november afgezakt naar de tweede plek in de Eredivisie. De ploeg van trainer Alfred Schreuder hervat op zondag 8 januari de competitie met een uitwedstrijd bij NEC.

Eerder

Aanbevolen artikelen