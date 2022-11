Ajax verhuurt verdediger Pierie aan Excelsior: 'Ik wil de volgende stap maken'

Excelsior huurt Kik Pierie de rest van het seizoen van Ajax. De 22-jarige centrale verdediger kwam dit seizoen vijftien wedstrijden uit voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

Excelsior heeft met Pierie de gewenste linksbenige verdediger in huis gehaald. "Wij hadden Kik deze zomer al op het oog, maar toen koos hij ervoor om bij Ajax te blijven. Nu maakt hij alsnog de stap naar ons en daar zijn wij heel blij mee", zegt technisch manager Niels van Duinen op de site van Excelsior.

Pierie sluit per direct aan bij de huidige nummer veertien van de Eredivisie. "Ik wist dat ik in de winter een volgende stap wilde maken", reageert de verdediger. "Dan ga je kijken welke clubs interesse hebben en naar clubs waar ik interessant voor kan zijn. Ik kwam heel snel uit bij Excelsior."

"Ondanks dat ze niet de beschikking hebben over een ruime begroting, doen ze er alles aan om te denken in creatieve oplossingen. Die mentaliteit spreekt mij aan. De club is heel ambitieus en dat ben ik ook. Ik wil mezelf verder ontwikkelen en daarom is dit een goede match."

Kik Pierie speelde de afgelopen twee seizoenen 27 wedstrijden voor FC Twente. Foto: Pro Shots

Pierie: 'Ik ben toe aan volgende stap'

Pierie speelde jarenlang in de jeugdopleiding van Heerenveen, waarvoor hij in augustus 2017 debuteerde. Door zijn goede spel bij de Friese club maakte hij in 2019 voor ongeveer 5 miljoen euro de overstap naar Ajax, maar in Amsterdam kon hij geen indruk maken.

De verdediger heeft nooit zijn debuut gemaakt voor de hoofdmacht van Ajax. Hij heeft inmiddels 37 duels gespeeld voor Jong Ajax. Pierie speelde vanaf medio 2020 twee seizoenen op huurbasis voor FC Twente.

"Ik ben toe aan de volgende stap en dat is mezelf weer laten zien in de Eredivisie", vervolgt Pierie, die nog tot medio 2024 vastligt bij Ajax. "Excelsior was meteen heel enthousiast en ik voelde me meteen thuis. Daarom was de keuze voor mij snel gemaakt. Ik wil hier heel graag voetballen."

Aanbevolen artikelen