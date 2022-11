Braziliaanse voetballegende Pelé (82) opnieuw opgenomen in ziekenhuis

Voetballegende Pelé is woensdag in het ziekenhuis opgenomen vanwege een zwelling in zijn lichaam. De dochter van de 82-jarige Braziliaan laat op Instagram weten dat zijn toestand niet ernstig is.

De Braziliaanse tak van ESPN meldt dat Pelé in het Albert Einstein-ziekenhuis in het zuiden van São Paulo ligt. Daar werd naar verluidt een "algemene zwelling" geconstateerd. Pelé wordt al sinds vorig jaar behandeld aan darmkanker. In september 2021 werd een tumor uit zijn dikke darm verwijderd.

Volgens Braziliaanse media zijn er op dit moment zorgen over de effectiviteit van de chemotherapie. Zijn lichaam zou daar niet goed genoeg op reageren. Naar verluidt ondergaat Pelé in het ziekenhuis verdere tests.

"Hallo vrienden. Ik zie in de media veel paniek over de gezondheid van mijn vader. Hij is in het ziekenhuis voor medicatie. Er is geen sprake van een noodgeval. Ik zie hem rond Oud en Nieuw en beloof dat ik dan wat foto's zal sturen", schrijft Kely Nascimento, de dochter van Pelé, in haar Instagram-bericht.

Ook Joshua Nascimento, de zoon van Pelé, nuanceert in gesprek met Braziliaanse media de ernstige berichten over de gezondheidssituatie van zijn vader. "Het gaat goed met hem. Hij ligt alleen in het ziekenhuis voor wat onderzoeken. Er is geen sprake van een verrassende situatie of een noodgeval."

Pelé kwakkelt al enige tijd met zijn gezondheid. Tijdens zijn chemotherapie in februari kampte hij met een urineweginfectie, waardoor hij enige tijd in het ziekenhuis moest blijven. Pelé werd in de afgelopen jaren ook meerdere keren geopereerd aan zijn heup.

De Braziliaan geldt als een van de beste voetballers aller tijden. Pelé bracht het grootste gedeelte van zijn loopbaan door bij Santos, in zijn geboorteland. Hij speelde tussen 1975 en 1977 voor New York Cosmos in de Verenigde Staten.

Met het Braziliaanse elftal werd Pelé liefst drie keer wereldkampioen (1958, 1962 en 1970). De voetbalicoon maakte 77 doelpunten voor de 'Seleção' en is daarmee topscorer aller tijden van zijn land.

