Wiegman als eerste vrouwelijke coach benoemd tot erelid vakvereniging CBV

Sarina Wiegman heeft een nieuwe prijs toegevoegd aan haar erelijst. De oud-bondscoach van de Oranjevrouwen is dinsdagavond benoemd tot erelid van de vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV). Wiegman, die afgelopen zomer met Engeland de Europese titel won, is de eerste vrouw die is benoemd tot erelid.

Alleen Leo Beenhakker, Han Berger, Sef Vergoossen, Foppe de Haan en Bert van Marwijk gingen haar tot nu toe voor met de benoeming tot erelid.

Wiegman krijgt de eretitel als dank voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van het Nederlandse vrouwenvoetbal en in het bijzonder voor de bijbehorende prestaties.

"De titels en prestaties die Sarina in korte tijd (vijf jaar) heeft behaald zijn bewonderenswaardig", zegt CBV-voorzitter Guus Hiddink. "Ze heeft hiermee niet alleen zichzelf, maar ook de positie van de Nederlandse trainer/coach in het algemeen stevig op de wereldkaart gezet."

Twee Europese titels met twee verschillende landen

De 53-jarige Wiegman was van 2017 tot en met 2021 bondscoach van de Oranjevrouwen en onder haar leiding greep Oranje in 2017 de Europese titel. Twee jaar later eindigden de voetbalsters als tweede bij het WK.

Wiegman verkaste in 2021 naar Engeland om ook daar aan de slag te gaan als bondscoach. Met 'The Lionesses' greep ze afgelopen zomer haar tweede Europese titel. De Haagse is de eerste vrouwencoach ooit die met twee verschillende landen een prijs pakt.

Nooit eerder presteerde een landgenoot het bovendien om twee prijzen te pakken met een land op een groot toernooi. Na het winnen van de Europese titel met de Oranjevrouwen in 2017 stond Wiegman op gelijke hoogte met Rinus Michels, die in 1988 met de mannen Europees kampioen werd.

Wiegman werd in 2017 en 2020 uitgeroepen tot Wereldcoach van het Jaar. De laatste uitverkiezing had ze te danken aan de finaleplaats met Nederland op het WK in 2019. Het is de enige van de drie finales die de Haagse als coach verloor.

