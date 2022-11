Feyenoord Vrouwen ontslaat trainer Mulder na vier wedstrijden zonder winst

Feyenoord Vrouwen heeft dinsdag afscheid genomen van trainer Danny Mulder. De Eredivisie-debutant vindt het na vier competitieduels zonder overwinning tijd voor iemand anders.

In de afgelopen weken won Feyenoord niet van PEC Zwolle (0-0), Ajax (0-4), sc Heerenveen (1-0) en PSV (3-1). De club uit Rotterdam staat zesde in de Azerion Vrouwen Eredivisie.

De 48-jarige Mulder was bezig aan zijn vierde seizoen bij Feyenoord. In zijn eerste twee jaar had hij bij de vrouwen de beloftenploeg onder zijn hoede, waarna hij in de zomer van 2021 overstapte naar de hoofdmacht.