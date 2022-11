Heerenveen haalt clubloze Van Amersfoort na 3,5 jaar terug naar Eredivisie

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Pelle van Amersfoort keert terug bij sc Heerenveen. De 26-jarige aanvallende middenvelder zat sinds de zomer zonder club. Hij tekent in Heerenveen een contract tot medio 2025, meldt de club dinsdag.

Van Amersfoort stond tussen 2014 en 2019 al onder contract bij de Friese club, tot hij in de zomer van 2019 voor een buitenlands avontuur naar Polen vertrok. Hij tekende destijds voor drie seizoenen bij Cracovia, waar hij in 110 duels 27 keer wist te scoren. In 2020 won hij met die ploeg de Poolse beker en de supercup.