UEFA bevestigt dat Nederland in 2023 finaleronde Nations League organiseert

De UEFA heeft dinsdag bevestigd dat Nederland in juni 2023 de finaleronde van de Nations League mag organiseren. Oranje neemt het daarin op tegen Kroatië, Italië en Spanje.

De wedstrijden worden afgewerkt in De Kuip en De Grolsch Veste. De halve finales worden op woensdag 14 en donderdag 15 juni gespeeld. De strijd om het brons en de finale staan voor zondag 18 juni op het programma.

De toewijzing van Nederland als gastheer van de 'Final Four' was een formaliteit. Eerder werd al bekend dat de winnaar van de poule van Oranje het eindtoernooi zou mogen organiseren. Het Nederlands elftal liet België, Polen en Wales achter zich in de groep.

Ook Kroatië, Europees kampioen Italië en Spanje wonnen hun poule in divisie A en kwalificeerden zich daarmee voor de finaleronde van de Nations League. De loting voor de halve finales wordt in januari in het Zwitserse Nyon verricht.

Het is de eerste keer dat Nederland gastheer is van de finaleronde van de Nations League. Het is de derde editie van het relatief nieuwe landentoernooi, dat de UEFA heeft geïntroduceerd als vervanger van vriendschappelijke wedstrijden.

Nederland haalde bij de eerste editie in het seizoen 2018/2019 de finale van de Nations League door Engeland in de halve finales na verlenging te verslaan. In de eindstrijd was Portugal met 1-0 te sterk voor de ploeg van toenmalig bondscoach Ronald Koeman. Koeman staat na het WK weer voor de groep van Oranje.

Oranje plaatste zich voor de finaleronde van de Nations League door bovenaan te eindigen in een groep met België, Polen en Wales. Foto: Getty Images

