Gestopte Davy Pröpper (31) traint bij Vitesse om 'voetbalvuurtje aan te wakkeren'

Davy Pröpper traint voor onbepaalde tijd bij zijn oude club Vitesse. De voormalige middenvelder, die begin dit jaar abrupt een punt achter zijn loopbaan zette, wil in Arnhem kijken of hij weer plezier in voetbal kan krijgen.

De 31-jarige Pröpper besloot in januari te stoppen, omdat hij niet meer gelukkig werd van het leven als profvoetballer. De oud-speler van Vitesse, PSV en Brighton & Hove Albion wilde zijn privéleven niet meer laten lijden onder zijn carrière. Een klein jaar later lijkt hij er toch iets anders in te staan.

Vitesse meldt dat Pröpper gaat trainen "met een vrijblijvende insteek" om te kijken of "het voetbalvuurtje weer aangewakkerd kan worden". De negentienvoudig Oranje-international zal voorlopig zijn eigen trainingsprogramma volgen.

"Wij bieden hem graag de gelegenheid om de smaak van het voetbal weer te proeven", zegt technisch directeur Benjamin Schmedes van Vitesse. "Wij geven Davy alle tijd, ruimte en rust om te bekijken of een terugkeer in het voetbal een optie voor hem kan zijn. Uiteraard is zijn eigen gevoel daarbij het allerbelangrijkst."

Davy Pröpper speelde tussen 2009 en 2015 voor Vitesse, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep. Foto: Getty Images

Vitesse moet zich herpakken in tweede seizoenshelft

Pröpper doorliep de jeugdopleiding van Vitesse en speelde tussen 2009 en 2015 in de hoofdmacht van de Arnhemmers. Hij dwong een transfer af naar PSV, waarmee hij landskampioen werd en de achtste finales van de Champions League haalde.

Na twee jaar bij PSV trok Pröpper in 2017 naar Engeland om voor Premier League-club Brighton & Hove Albion te spelen. In de zomer van 2021 keerde de Arnhemmer terug in Eindhoven. Hij had geen basisplaats onder de toenmalige coach Roger Schmidt en besloot in januari van dit jaar te stoppen.

Waar Vitesse in de jaren van Pröpper nog meedeed in de subtop, is de club dit seizoen in de onderste regionen te vinden. De ploeg van trainer Phillip Cocu, die dit najaar de naar Duitsland vertrokken Thomas Letsch opvolgde, bezet de dertiende plek in de Eredivisie.

Vitesse staat maar twee punten boven de degradatiestreep. De ploeg van Cocu vervolgt de Eredivisie op zaterdag 7 januari met een uitwedstrijd tegen AZ.

