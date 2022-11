Voltallig Juventus-bestuur stapt op, vrijwel zeker door onderzoek naar fraude

Delen via E-mail

De complete clubleiding van Juventus is maandag opgestapt. Onder anderen voorzitter Andrea Agnelli, vicevoorzitter Pavel Nedved en CEO Maurizio Arrivabene stellen hun positie beschikbaar bij 'De Oude Dame'.

Volgens Italiaanse media hangt het vertrek van het bestuur samen met het zogenaamde Prsima-onderzoek, een onderzoek naar financiële misstanden. Arrivabene is wel gevraagd om de zaak eerst af te handelen.

In de afgelopen jaren zou Juventus hebben gesjoemeld met de boekhouding. Zo zou er voor in totaal zo'n 115 miljoen euro fraude zijn gepleegd op het gebied van transfers en salarissen. De zaak wordt momenteel bekeken door de rechtbank van Turijn.

In april van dit jaar werd Agnelli, die sinds 2010 in functie was bij Juventus, samen met de voorzitter van Napoli nog vrijgesproken van fraude bij transfers, wegens gebrek aan bewijs.