Van Bronckhorst wordt bij Rangers opgevolgd door Engelsman Beale

Rangers FC heeft maandag Michael Beale aangesteld als manager. De 42-jarige Engelsman is de opvolger van Giovanni van Bronckhorst, die precies een week geleden werd ontslagen.

Beale komt over van Queens Park Rangers, dat op het tweede Engelse niveau uitkomt. De oud-jeugdcoach van Liverpool was er bezig aan zijn eerste klus als hoofdtrainer en had nog een contract tot medio 2025.