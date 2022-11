Voetballers in Schotland mogen minder koppen vanwege risico op hersenziektes

De Schotse voetbalbond SFA heeft maandag besloten om het koppen tijdens trainingsoefeningen aan banden te leggen. Prof- en amateurclubs mogen voortaan niet vaker dan één keer per week trainen op kopballen.

De richtlijnen van de Schotse bond zijn gebaseerd op een onderzoek in samenwerking met de Hampden Sports Clinic. De studie omvatte gegevens en inzichten uit het mannen- en vrouwenvoetbal voor volwassenen. Uit een enquête onder coaches bleek dat meer dan 70 procent voorstander is van de introductie van koprichtlijnen.

"Terwijl het onderzoek zich verder ontwikkelt, is datgene wat we al wisten over koppen en de impact op de hersenen opnieuw bevestigd", zegt John MacLean, hoofd medische zaken bij de Schotse FA. "Er is een meetbare geheugenstoornis die 24 tot 48 uur aanhoudt na een reeks kopballen."