Advocaat kon lokroep jeugdliefde ADO niet weigeren: 'Slechter dan nu kan niet'

De op papier gepensioneerde Dick Advocaat is blij dat hij door ADO Den Haag werd gebeld om Dirk Kuijt op te volgen als trainer. De 75-jarige Hagenaar kon geen nee zeggen tegen de club waar hij in de jaren zestig zijn spelerscarrière begon.

"De keuze was voor mij eigenlijk niet moeilijk", zei Advocaat maandag bij zijn presentatie in Den Haag. "Deze kans kon ik niet aan me voorbij laten gaan. Het zal een moeilijke baan zijn, maar dat is direct het leukste. Het kan eigenlijk niet slechter dan het nu gaat."

Het is de zoveelste keer dat Advocaat terugkeert als trainer, terwijl hij eigenlijk al met pensioen was en meermaals stellig zei dat hij niet meer als clubtrainer aan de slag zou gaan. De laatste klus van de 'Kleine Generaal' was bij Irak, waar hij drie maanden bondscoach was. Vorig seizoen was Advocaat adviseur bij FC Utrecht.

"Ik denk altijd: als er niet meer gebeld wordt, is het ook goed. Maar het probleem is dat clubs en landen toch altijd blijven bellen. Dat vind ik interessant. En ik heb altijd het gevoel dat ik het beter kan dan de ander", zei Advocaat, die tussen 1966 en 1973 als speler uitkwam voor ADO, maar nooit eerder trainer was bij zijn jeugdliefde.

"Het is heel lang geleden dat ik bij ADO ben weggegaan. Als je toch nog de mogelijkheid krijgt om op deze manier af te sluiten, dan is dat mooi. Het is ook dichtbij. Ik kan zelfs lopend naar het stadion komen, maar het zal denk ik eerder de fiets worden."

Dick Advocaat kon geen nee zeggen tegen ADO Den Haag. Foto: Pro Shots

'Heb bij ADO TV wat beelden gekeken'

Advocaat staat voor een zware klus bij ADO, dat dramatische eerste maanden van het seizoen kende. De club uit de hofstad won slechts vier van de eerste zestien competitiewedstrijden en bezet de zeventiende plek in de Keuken Kampioen Divisie. De tegenvallende resultaten kostten Kuijt donderdag zijn baan.

"Ik denk niet dat iedereen nu bij ADO wil instappen. Ik kan het wel redelijk verdragen, maar als je net begint kan het wel een risico zijn", zei Advocaat, die het ontslag van Kuijt wel begrijpt. "Dit is inherent aan de voetballerij. Als je niet presteert, ga je eruit."

Vorig seizoen was ADO nog heel dicht bij promotie naar de Eredivisie, maar in een bizarre finale van de play-offs ging het toch nog mis tegen Excelsior. "Het kan niet zo zijn dat we zes maanden geleden op vijf minuten na in de Eredivisie speelden en nu bijna onderaan staan in de Keuken Kampioen Divisie."

"Er moet iets aan de hand zijn in de groep", vervolgde Advocaat. "We moeten kijken hoe we dat eruit gaan krijgen. We moeten er met z'n allen de schouders onder zetten en ervoor zorgen dat het weer gaat leven, ook bij de fans. Die komen op dit moment niet, terwijl het stadion weer vol moet zitten."

Advocaat gaat zonder veel voorbereiding zijn nieuwe klus in. "Ik heb op ADO TV het een en ander gezien. Er zijn een paar posities waar het beter moet. De komende periode kan ik kijken of het echt zo slecht is."

