Ajax zonder overbodige Ocampos naar Marbella voor trainingskamp

Ajax is maandag zonder Lucas Ocampos naar Marbella afgereisd voor een trainingskamp. Het is niet bekend waarom de van Sevilla gehuurde aanvaller in de 27-koppige selectie ontbreekt.

Afgelopen zomer was veel te doen om de 28-jarige Ocampos. Ajax wilde de Argentijn volgens verschillende media voor zo'n 20 miljoen euro van Sevilla overnemen, maar de raad van commissarissen (rvc) blokkeerde die overgang. Uiteindelijk werd Ocampos voor een seizoen gehuurd, maar hij komt amper in actie.

Trainer Alfred Schreuder gebruikte hem dit seizoen slechts in zes officiële wedstrijden. Spaanse media meldden dit najaar dat Ocampos in januari mogelijk al terugkeert bij Sevilla. Die geruchten worden nu gevoed door zijn afwezigheid in de selectie. Ook Lisandro Magallán, die twee competitieduels speelde, reist niet mee naar Marbella.

Veel vaste krachten van Ajax zijn momenteel in Qatar voor het WK. Daardoor reizen de nodige talenten uit de jeugdopleiding mee naar Spanje. Jong Ajax komt op 11 december pas weer in actie in de Keuken Kampioen Divisie, als er een thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht op het programma staat.

Selectie Ajax voor trainingskamp Maarten Stekelenburg, Jay Gorter, Calvin Bassey, Owen Wijndal, Ahmetcan Kaplan, Devyne Rensch, Florian Grillitsch, Youri Regeer, Brian Brobbey, Lorenzo Lucca, Francisco Conceição, Youri Baas, Christian Rasmussen, Kristian Hlynsson, Amourricho van Axel Dongen, Kian Fitz-Jim, Jeppe Kjaer, Donny Warmerdam, Olivier Aertssen, Tristan Gooijer, Jaydon Banel, Tom de Graaff, Giovanni, Gabriel Misehouy, Silvano Vos, Jorrel Hato en Ar'jany Martha

Ajax moet zich oprichten na teleurstellende seizoenshelft

Ajax verblijft tot en met zaterdag in Marbella. Het is nog niet duidelijk of en tegen wie de Amsterdammers een oefenwedstrijd zullen spelen in het zuiden van Spanje.

In Marbella hoopt Ajax de basis te leggen voor een succesvolle tweede seizoenshelft. De ploeg van de bekritiseerde Schreuder wist de laatste drie competitiewedstrijden voor de winterstop niet te winnen en bezet de tweede plek in de Eredivisie. Koploper Feyenoord heeft drie punten meer dan de Amsterdammers.

Ajax vervolgt het Eredivisie-seizoen op 8 januari met een uitwedstrijd tegen NEC. Dat is drie weken na de WK-finale in Qatar. De regerend landskampioen gaat drie dagen later in de TOTO KNVB Beker op bezoek bij FC Den Bosch.

Eerder

Aanbevolen artikelen