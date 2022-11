Promes ontketent massale vechtpartij bij Zenit-Spartak, zes rode kaarten

Quincy Promes is zondag de aanstichter geweest van een stevige vechtpartij bij de Russische klassieker tussen FC Zenit en Spartak Moskou. Het massale opstootje leidde tot maar liefst zes rode kaarten.

Bij wedstrijden tussen Zenit en Spartak loopt het wel vaker uit de hand. Dat gebeurde nu ook bij de bekerwedstrijd in Sint-Petersburg, toen Promes het diep in blessuretijd aan de stok kreeg met een tegenstander.

Er werd niet gescoord in de Gazprom Arena, waardoor een strafschoppenreeks de beslissing moest brengen. Daarin bleek Zenit met 4-2 de sterkste. Promes maakte in zijn tweehonderdste wedstrijd voor Spartak de negentig minuten vol.

Door het WK voetbal in Qatar liggen bijna overal ter wereld de hoogste competities stil, maar in Rusland gaat de competitie wel door. Vanwege de oorlog in Oekraïne zijn alle Russische voetbalteams voorlopig uitgesloten van deelname aan internationale toernooien.

Tegen de dertigjarige Promes loopt in Nederland een strafzaak, die op 3 maart inhoudelijk wordt behandeld. De aanvaller wordt door het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigd van poging tot moord of doodslag. Hij zou zijn neef in een knie hebben gestoken tijdens een familiefeest in juli 2020. Het slachtoffer liep daarbij ernstig letsel op.