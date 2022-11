FC Twente Vrouwen blijft foutloos door concurrent Ajax wederom te verslaan

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

FC Twente Vrouwen heeft zondag ook de achtste competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De regerend landskampioen was met 3-1 te sterk voor Ajax, dat voor het eerst dit seizoen puntenverlies leed.

Het openingsdoelpunt kwam in De Grolsch Veste op naam van Suzanne Giesen, die alert was bij een corner. Op slag van rust miste Romée Leuchter een penalty namens Ajax. Daphne van Domselaar stopte haar inzet.

In de tweede helft kwam FC Twente op 2-0 dankzij Caitlin Dijkstra, die van dichtbij scoorde. Met nog ruim twintig minuten te gaan tekende Leuchter bij een uitbraak voor de aansluitingstreffer. Vlak voor tijd bepaalde Elena Dhont de eindstand oog in oog met keeper Lize Kop op 3-1.

Een overwinning van FC Twente op Ajax is geen zeldzaamheid. De ploeg uit Enschede was in acht van de laatste negen onderlinge ontmoetingen te sterk voor de concurrent uit Amsterdam.